Украина получит новый транш от ЕС: какая сумма поступит в бюджет

Украина выполнила 84 из 95 целевых мер, предусмотренных планом Ukraine Facility.

Совет Европейского Союза принял решение о выделении почти 3 миллиардов евро финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

"Эта поддержка важна для обеспечения финансовой устойчивости Украины и способности государства продолжать работать в условиях полномасштабной войны. Ожидаем скорейшего перечисления этих средств", – говорится в сообщении.

На сайте Совета ЕС отмечается, что почти 800 миллионов евро из этой суммы будут впервые предоставлены в рамках Займа в поддержку Украины (Ukraine Support Loan). Там подчеркнули, что утвержденный сегодня платеж отражает успешное выполнение Украиной десяти целевых шагов.

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"На сегодняшний день Украина выполнила 84 из 95 целевых шагов, предусмотренных Планом, что составляет примерно 88% от запланированных на данный момент шагов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня, 24 сентября, Совет ЕС внес изменения в План для Украины, включив в него добровольный финансовый взнос Норвегии в размере 1 000 000 000 норвежских крон (примерно 92 миллиона евро) в виде безвозвратной поддержки.

Дефицит бюджета в Украине – последние новости

Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что Украине грозит масштабное сокращение расходов из-за задержки западной помощи. По его словам, Украине придется существенно сократить расходы текущего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до начала зимы.

Министерство финансов перенесло на декабрь финансирование подготовки энергетической системы к зимнему периоду, сообщила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. По ее словам, из-за бюджетных ограничений правительство было вынуждено перенести на конец года финансирование капитальных расходов на сумму 39 млрд грн, запланированных к освоению в сентябре.

Европейский Союз призвал международных партнеров ускорить предоставление финансовой помощи Украине на фоне роста дефицита ее бюджета и напряженной ситуации на фронте.

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