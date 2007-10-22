У Жвании при виде Азарова появляется страх, что нас накроет медным тазиком

Давид Жвания, идейный и финансовый вдохновитель "Народной самообороны", номер 21 в избирательном списке НУ-НС, считает, что государство не может нормально существовать, если между оппозицией и властью идет постоянная война. Об этом он заявил в интервью "Главреду"

"Вопрос в другом: в попытках использовать власть для лоббирования своих интересов. Декларирую еще раз: я против лоббизма или привилегий для постсоветской экономики, - заявил политик. - Для меня Партия регионов — это Азаров, который появляется в телевизоре и начинает рассказывать мне то, что я слышал при Советском Союзе, что «экономика должна быть экономной». И у меня появляется страх, что нас накроет медным тазиком, потому что если он - первый вице-премьер и экономический идеолог, значит, тогда все, нам конец!.."