Оппозиция подаст апелляцию на решение Николаевского суда по 132 округу

Об этом УНИАН сообщили представители Объединенной оппозиции в николаевском суде.

Кроме того, по словам собеседников агентства, будет подан иск со стороны кандидата в народные депутата Аркадия Корнацкого о признании данного протокола неправомерным.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области суд принял решение истребовать в ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время слушания иска кандидата Анатолия Пешехонова, который заявил о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру.

В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, в ходе которого минувшей ночью силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

2 ноября ОИК обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда. Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу № 132 в зале суда.

Сегодня, 3 ноября, в 6.00 Николаевский окружной админсуд отклонил иск о признании незаконным протокола о результатах голосования в 132-м округе.

По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе № 132 побеждал оппозиционный кандидат А.Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.