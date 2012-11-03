Оппозиция подаст апелляцию на решение Николаевского суда по 132 округу
ВО «Батькивщина» подаст апелляцию в Апелляционный административный суд Одессы на постановление Николаевского окружного административного суда, который отклонил иск окружной избирпательной комиссии о признании неправомерным протокола с результатами голосования в 132-м округе.
Об этом УНИАН сообщили представители Объединенной оппозиции в николаевском суде.
Кроме того, по словам собеседников агентства, будет подан иск со стороны кандидата в народные депутата Аркадия Корнацкого о признании данного протокола неправомерным.
Как сообщал УНИАН, в Николаевской области суд принял решение истребовать в ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время слушания иска кандидата Анатолия Пешехонова, который заявил о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру.
В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, в ходе которого минувшей ночью силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.
2 ноября ОИК обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда. Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу № 132 в зале суда.
Сегодня, 3 ноября, в 6.00 Николаевский окружной админсуд отклонил иск о признании незаконным протокола о результатах голосования в 132-м округе.
По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе № 132 побеждал оппозиционный кандидат А.Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.