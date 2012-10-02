Янукович приветствует отмену «клеветы»

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, сказала пресс-секретарь Президента Украины Дария Чепак.

Она напомнила, что раньше глава государства обратился к автору законопроекта народному депутату Виталию Журавскому по поводу необходимости пересмотреть будущее этого документа.

«Президент Украины отмечал, что подобные законопроекты должны приниматься исключительно после получения надлежащей оценки европейских экспертов, широкого общественного обсуждения и с учетом мнения общества», - подчеркнула пресс-секретарь Президента Украины.

Также она отметила, что глава государства подчеркнул важность действенной защиты свободы слова и плюрализма мнений в государстве, что является критически необходимым во время предвыборной кампании.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет лишения свободы. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Сегодня, 2 октября, Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ужесточении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». «За» такое решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.