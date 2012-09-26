Янукович убежден, что после выборов доверие к Украине восстановится

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам в Нью-Йорке.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на это после парламентских выборов, к которым власть будет относиться ответственно, и делать все, чтобы они были оценены как демократические.

"Закончится выборы - начнутся новые отношения, восстановленные отношения со многими странами Европейского союза, да и с Соединенными Штатами Америки, потому что страна сегодня проходит такой очередной тест на зрелость - поэтому эти выборы не должны быть хуже прошлых. Такую мы сами себе поставили задачу ", - подчеркнул Президент.