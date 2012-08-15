«Бездомный» Колесниченко подрабатывает в академии Кивалова (декларация)

В 2011 году "регионал" заработал 292 тысячи гривень и не отказался от материальной помощи.

Согласно поданной в ЦИК Декларацией о доходах и расходах за 2011 год, Колесниченко в прошлом году заработал 292 тыс. 78 гривень. Из них 249,576 тыс. грн - заработная плата. Еще 7,408 тыс. грн Колесниченко получил от преподавательской и научной деятельности в Одесской юридической академии, пишет Тиждень.

Кроме того, в 2011 году Колесниченко получил 35 тысяч 94 грн материальной помощи.

Ни имущества, ни транспортных средств, ни счетов в банке у Колесниченко нет.

В то же время члены семьи Колесниченко в 2011 году заработали 315,706 тыс. грн, из которых заработная плата - 7200 грн, доход от продажи имущества - 74,756 тыс. грн, доход от предпринимательской деятельности - 233,75 тыс. грн.

В собственности членов семьи Колесниченко находится земельный участок площадью 800 кв м, а также три квартиры - 29,9 кв м, 46,2 кв м и 114 кв м.

Члены семьи Колесниченко владеют двумя автомобилями - Toyota Avalon (2006 года выпуска) и Toyota RAV 4 (2010).