Коммунисты не исключают, что Мартынюк в понедельник станет спикером
Не исключено, что первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам Мартынюк может быть избран на внеочередной сессии председателем парламента Украины.
|Мартынюк может занять место Литвина
Об этом сказал УНИАН источник во фракции КПУ.
Один из депутатов фракции КПУ отметил, что сейчас ряд членов фракции Народной партии убеждают Владимира Литвина подписать “языковой” закон, и тогда не будет ставиться вопрос об освобождении его от должности председателя ВР. По его словам, в случае, если этого не произойдет, то на внеочередной сессии В.Литвин оставит должность председателя ВР, и на эту должность может быть избран А.Мартынюк.
В повестке дня внеочередной сессии, которая назначена на 30 июля, среди вопросов есть и кадровые, но при этом не уточнено, какие именно. На данный момент на сайте парламента нет ни одного проекта постановления относительно освобождения В.Литвина и относительно кандидатур на должность председателя ВР.