Коммунисты не исключают, что Мартынюк в понедельник станет спикером

Об этом сказал УНИАН источник во фракции КПУ.

Один из депутатов фракции КПУ отметил, что сейчас ряд членов фракции Народной партии убеждают Владимира Литвина подписать “языковой” закон, и тогда не будет ставиться вопрос об освобождении его от должности председателя ВР. По его словам, в случае, если этого не произойдет, то на внеочередной сессии В.Литвин оставит должность председателя ВР, и на эту должность может быть избран А.Мартынюк.

В повестке дня внеочередной сессии, которая назначена на 30 июля, среди вопросов есть и кадровые, но при этом не уточнено, какие именно. На данный момент на сайте парламента нет ни одного проекта постановления относительно освобождения В.Литвина и относительно кандидатур на должность председателя ВР.