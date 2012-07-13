Подсудимый: нас судят за отказ давать показания против Луценко

Бывшему сотруднику Департамента уголовного розыска МВД Олегу Павленову, который вместе с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко обвиняется в организации незаконной слежки, на допросах в Генпрокуратуре предлагали дать показания против Ю.Луценко в обмен на непривлечение к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Павленов заявил сегодня на допросе на судебном заседании Печерского районного суда.

В частности, по его словам, в один из дней ему на работу позвонил следователь Генпрокуратуры Сергей Войченко и пригласил к себе. Как отметил О.Павленов, когда он вечером пришел к следователю, то, «Войченко предложил мне дать показания против Луценко, но я сказал, что ничего не знаю». После этих слов, как сказал О.Павленов, ему было доведено до сведения, что против него будет возбуждено уголовное дело.

Комментируя этот случай, О.Павленов отметил, что расценивает это как своеобразное психологическое давление. «Наверное, многие свидетели таким способом дали показания. Но есть еще офицерская честь, которую нельзя запятнать, хотя она в нынешних условиях не совсем кому-то нужна», - сказал О.Павленов.