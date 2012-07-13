Оппозиция заявляет, что у Добкина развернули войну против врача Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Объединенной оппозиции "За Батькивщину!" в связи с информацией СМИ о том, что с компьютеров Харьковской облгосадминистрации рассылаются письма с результатами обследования Ю.Тимошенко.

"Так называемое медицинское направление по черному пиару против Ю.Тимошенко и немецкого врача возглавил главный врач Харьковской городской клинической больницы неотложной и скорой медицинской помощи Богдан Федак, который был помощником нынешнего заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Игоря Шурмы, а в конце 90-х годов был осужден по львовскому делу о продаже детей", - говорится в заявлении.

По мнению Объединенной оппозиции, такие действия власти лишний раз доказывают политический характер преследования лидера украинской оппозиции.

"Факт рассылки сообщений с диагнозом сам по себе является грубым нарушением медицинской этики и прав пациента на анонимность. В то же время ни о какой этике и морали харьковские чиновники и подконтрольные им врачи, похоже, и не слышали вообще. Особенно, если учесть появление насквозь фальшивых заявлений о том, что в душевой комнате Ю.Тимошенко были якобы найдены непринятые лекарства. Примечательно, что этот диагноз придумывался в высоких кабинетах Харьковской государственной администрации, которая подчинена непосредственно Януковичу", - отметили в пресс-службе.

В объединенной оппозиции сообщили, что не удивятся, если "завтра авторы этих провокаций нацарапают другую историю, в частности о том, что в душевой кабине или под кроватью Ю.Тимошенко совсем "случайно" найдут оружие, из которого убили Щербаня, с отпечатками ее пальцев".

"В принципе, ожидать другого от организованной группы лиц, которых возглавляет "врач" Федак, получивший срок за продажу 130 детей из медицинских учреждений за границу, и не приходится", - резюмировали в пресс-службе Объединенной оппозиции.