Евродепутат: украинское правительство ведет страну к изоляции

Такое мнение она выразила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Министерства иностранных дел Украины перенести на неопределенный срок саммит глав государств Центрально-Европейской инициативы.

“Развитие событий (вокруг саммита – УНИАН) было вызвано решением немецкого Президента Иоахима Гаука не посещать саммит. Я понимаю, что остальные президенты следовали решению И.Гаука. Чего я опасаюсь, что украинское правительство и до сих пор не поняло, что те действия, которые осуществляются против оппозиции, ведут страну к изоляции”, - сказала депутат.

По ее мнению, у официального Киева есть много возможностей вернуть страну к демократическому и основанному на уважении к законодательству процессу развития.

“Европа ожидает, что Украина прекратит такой путь отношения и преследования оппозиционных политиков”, - сказала Р.Хармс.

Она отметила, что Европа ожидает от Украины определенной реакции на выраженную обеспокоенность отношением к бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко и другим бывшим членам правительства, которые находятся в заключении и имеют проблемы со здоровьем.

Кроме того, по словам депутата, Европа хотела бы увидеть создание честных условий для участия в парламентских выборах, запланированных на октябрь этого года.

“Это в руках украинского правительства - выполнить эти просьбы европейских политиков”, - сказала Р.Хармс.

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Как сообщал УНИАН, 8 мая Министерство иностранных дел Украины сообщило о перенесении Ялтинского саммита на неопределенный срок после того, как президенты 13 из 20 стран отказались приехать в Украину. Часть из них мотивировала свое решение отсутствием времени, а часть – ситуацией вокруг Ю.Тимошенко.

Кроме того, в начале апреля Германия выступила инициатором политического бойкота украинской части Евро-2012. На сегодняшний день руководства Бельгии, Нидерландов, Австрии, а также Евросоюза заявили, что не будут посещать Украину во время финальной части Чемпионата Европы по футболу.