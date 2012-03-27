Литвин: Я не привык делать холостые выстрелы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что 24 апреля Уполномоченным ВР по правам человека будет избрана правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что данный вопрос будет рассматриваться парламентом 24 апреля.

По его словам, на данное время за кандидатуру В.Лутковской собрано «более 260 подписей».

Он добавил, что других кандидатур на эту должность нет.

На уточняющий вопрос, будет ли он, как председатель ВР, вносить свою кандидатуру, В.Литвин ответил, что «если 261 депутат внес предложение, то мне нужно подождать, потому что вы прекрасно понимаете, что иначе это просто холостой выстрел». «Я не привык совершать такие действия», - добавил он.

В.Литвин, отвечая на вопрос, будет ли 24 апреля В.Лутковская избрана омбудсманом, отметил: «Я могу сказать, что да».

«Я думаю, что и вы это знаете, и я это знаю, что работа ведется колоссальная, и это будет тот уникальный день, когда в Верховной Раде Украины будут присутствовать практически все народные депутаты», - отметил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, на должность Омбусдмана были выдвинуты две кандидатуры – правозащитника Евгения Захарова, который набрал в ходе голосования в парламенте 15 марта 134 голоса, и В.Лутковской, которую поддержали 212 депутатов.