Немецкие врачи везут в Украину окончательный диагноз Тимошенко

Немецкие врачи в рамках визита в Украину представят окончательные выводы по обследованию экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО 14 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, 7 марта состоится встреча немецких врачей, входивших в состав международной медицинской комиссии по обследованию заключенной Ю.ТИМОШЕНКО, с их украинскими коллегами, а также медиками ГПтСУ.

«Немецкие специалисты, в рамках визита, планируют представить свои окончательные выводы по обследованию Ю.ТИМОШЕНКО, которое состоялось 14 февраля текущего года», - сказано в сообщении.

Других подробностей ГПтСУ не предоставила.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.