БЮТ блокирует трибуну и президию ВР

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны и в президиуме находится 30 депутатов. Входные двери в президиум заставлены стульями.

В сессионном зале «бютовці» повесили плакат с надписью: «Юлі – волю!»

Как сообщил журналистам заместитель лидера фракции Андрей ШКИЛЬ, оппозиция заблокировала работу ВР в знак протеста против рассмотрения законопроекта о приватизации газотранспортной системы Украины.