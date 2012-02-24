БЮТ блокирует трибуну и президию ВР
09:57, 24 февраля 2012Политика
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Говорят, в знак протеста
Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны и в президиуме находится 30 депутатов. Входные двери в президиум заставлены стульями.
В сессионном зале «бютовці» повесили плакат с надписью: «Юлі – волю!»
Как сообщил журналистам заместитель лидера фракции Андрей ШКИЛЬ, оппозиция заблокировала работу ВР в знак протеста против рассмотрения законопроекта о приватизации газотранспортной системы Украины.
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