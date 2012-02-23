На среднюю зарплату при Януковиче можно купить больше хлеба, но меньше бензина
Чем было при Ющенко
Среднестатистический украинец при Президенте Украині Викторе ЯНУКОВИЧЕ может купить на свою зарплату больше хлеба, но меньше молока, или бензина. Такие цифры обнародовал еженедельник Weekly.ua.
В специальном исследовании сравнивались показатели качества жизни второго года правления действующего Президента с показателями второго года работы его предшественников.
Так, в 2007 году при Президенте Викторе ЮЩЕНКО на среднюю зарплату гражданин мог приобрести 410 буханок хлеба. В 2012 г. этот показатель вырос до 511. В то же время, если 5 лет назад среднестатистический гражданин на месячную зарплату мог купить 353 литра молока, то сейчас 351 литр. Ситуация с бензином - хуже. При В.ЮЩЕНКО на среднюю зарплату можно было заправить 288 литров, при В.ЯНУКОВИЧЕ – 262 л.
Как и прежде, большинство украинцев не могут решить жилищных проблем. Но теперь они стали меньше тратить денег на коммунальные платежи: при Президенте Леониде КУЧМЕ за квартиру, газ и свет надо было отдавать в среднем 11% своих заработков, теперь – чуть больше 8%. Но с учетом грядущего подорожания коммунальных услуг эта цифра может снова вырасти.
Weekly.ua также отмечается, что в начале 1990-х свой автомобиль имел лишь каждый 13-й, то сегодня – каждый седьмой. Вместе с тем, относительное улучшение жизни украинцев в последние годы является не столько заслугой власти, сколько восстановлением экономики после огромного «провала», образовавшегося после распада СССР.