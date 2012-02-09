«Спецагент» Забзалюк пошел на повышение

О решении фракции сообщил Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на заседании парламента объявил о решении фракции "БЮТ-Батькивщина" об избрании Сергея СОБОЛЕВА первым заместителем председателя этой фракции, а Романа ЗАБЗАЛЮКА – заместителем председателя фракции. Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН сообщил, что соответствующий документ подан фракцией "БЮТ-Батькивщина".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter