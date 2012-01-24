Азаров вспомнил, как «пахал по 18 часов в сутки»

Для рассмотрения изменений и предложений к законопроекту «О высшем образовании» будет создана специальная комиссия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после совещания с общественностью по этому законопроекту.

«Максимум пару недель доработаем законопроект. Скомплектуйте группу», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом большинство участников совещания высказались против отозвания этого законопроекта и поэтому поддержали предложение председателя правительства.

Н.АЗАРОВ высказался за то, чтобы в законопроекте было прописано студенческое самоуправление. «Но, конечно, не безграничное, друзья мои студенты. Я сам помню себя студентом, я, грубо говоря, пахал по 18 часов в сутки, шел из читального зала в 10 час. вечера каждый день. Затем, когда пошла работа на кафедре, шел и в двенадцать, и в первом часу ночи. А как же иначе, если ты действительно хочешь стать классным специалистом? Прошу прощения, это не пиво пить, и не песни петь. Я говорю, возможно, неприятные вещи для студентов, но учеба в вузе – это большой труд», - подчеркнул премьер-министр.