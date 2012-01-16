Муж Тимошенко: мой отъезд из Украины - общее семейное решение

Муж Юлии Тимошенко Александр заявляет, что его отъезд из Украины и обращение к правительству Чехии о международной защите было общим семейным решением.

"Это решение мы обсуждали и принимали вместе", - сказал он в интервью телеканалу ТВi, сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко.

Тимошенко уточнил, что направил свое обращение с просьбой о предоставлении политического убежища в ноябре 2011 года, уже находясь на территории Чехии.

"После соответствующего рассмотрения в Министерстве внутренних дел Чехии было сообщено о предоставлении мне международной защиты", - цитирует мужа экс-премьера официальный сайт Тимошенко.

"Здесь, в Чехии у меня есть друзья и партнеры. Я являюсь одним из основателей чешской компании", - добавил Тимошенко.