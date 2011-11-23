Янукович уже нашел замену Гавришу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ввел в состав комиссии по вопросам партнерства Украины с НАТО первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра МЕДВЕДЬКО вместо Степана ГАВРИША.

Об этом сказано в Указе Президента на его официальном сайте.

"В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 3 марта 2011 года № 266 «Вопросы партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора» ввести в состав Комиссии по вопросам партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора Александра МЕДВЕДЬКО – Первого заместителя Секретаря СНБО Украины, выведя из ее состава С.ГАВРИША”, – сказано в документе.

Этим документом В.ЯНУКОВИЧ также назначил О.МЕДВЕДЬКО председателем украинской части Совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня, освободив от исполнения этих обязанностей С.ГАВРИША.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября В.ЯНУКОВИЧ освободил С.ГАВРИША от должности первого заместителя секретаря СНБО.