Эксперт: по логике властей, Майдан можно переименовать в Козье болото

Волюнтаристскими переименованиями улиц в столице киевлян пытаются отвлечь от продолжающегося дерибана земли под незаконную застройку.

Об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-центре «Форум».

По словам общественного деятеля, киевская власть действует «абсолютно умышленно, создавая дымовую завесу из переименования улиц для сокрытия своих беззаконных действий».

«Это всё ничто иное, как циничная и грубая провокация. Под видом возвращения столичным улицам старых названий очередной раз вбрасывается повод для склок коммунистов и националистов, а пока они будут грызться, в Киеве продолжается беспредел: дерибан земли, воровство последних коммунальных помещений, незаконная приватизация, нагромождение ларьков и т. д.», – подчеркнул он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил, что с 1992 года в столице было переименовано около 80 улиц, больше 10 из них – в 2009 году, одну – в 2010 году, уже две в 2011 году.

«Например, в 2009 году состоялось скандальное переименование улицы Январского восстания в улицу Ивана Мазепы, часть её в прошлом году была снова переименована – в улицу Лаврскую. Не менее возмутительно переименование в том же году улицы Петрозаводской в честь человека, скажем так, с небезупречной репутацией – Георгия Кирпы; тогда же чиновникам не угодил бульвар Лихачёва – он стал бульваром Марии Приймаченко; совсем странным выглядит переименование улицы Кузьминской в улицу Жамбыла Жабаева. Уже в этом году в угоду Посольству США переименовали улицу Танковую в улицу Игоря Сикорского. Но на этом власть не намерена останавливаться – в общей сложности собирается переименовать ещё 200 столичных улиц! Переименование 10 из них планировалось уже на 1 декабря 2011 года», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По убеждению общественного деятеля, за подобными инициативами Киевсовета стоит «дальнейшее намерение корёжить исторический облик города».

Наиболее вопиюще, по мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, выглядят намерения переименовать центральные и известные всем киевлянам и гостям города улицы.

«Например, переименование улицы Красноармейской в Большую Васильковскую – эта улица в центре города носит название армии, освободившей Киев от фашистов, зачем её переименовывать, тем более что улица Васильковская у нас уже есть?! – возмутился он. – Кроме того, чиновники хотят переименовать улицу Горького в Голосеевском районе в улицу Антоновича, а улицу Маршала Малиновского на Оболони предлагают назвать в честь скульптора Александра Архипенко. Не менее странным выглядят намерения переименовать улицу Щорса – в улицу Евгения Коновальца, бульвар Ивана Лепсе – в бульвар Карпатской Украины и т. п.».

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ подверг критике объяснение таких масштабных переименований возвращением столичным улицам исторических названий.

По его словам, «если руководствоваться этой логикой, то следует вернуть Майдану Незалежности название Козье болото или площадь Крещатицкая или Думская, а улице Богдана Хмельницкого – название Фундуклеевская, которое она когда-то носила. Совершенно очевидно, что речь идёт исключительно о переименовании улиц в угоду действующей идеологии».

Кроме того, по словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, переименование улиц – «это ещё один способ для воровства денег из бюджета города».

«На бесполезные переименования выделяются сотни тысяч гривень, половина из которых оседает в карманах чиновников, а ведь эти средства могли бы пойти на детские и спортивные площадки и благоустройство парков», – подчеркнул он.

Постоянные изменения, которые вносятся в карты города после очередного переименования, убеждён В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, создают трудности и водителям, и туристам, и обычным гражданам.

Глава «Форума спасения Киева» подчеркнул, что переименование улиц должно происходить исключительно после согласования с жителями Киева путём общегородского референдума.

Кроме того, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ назвал «странным» то, что никто из видных политиков не осудил «преступные переименования улиц в столице».

«Я считаю, что это очень важный вопрос, который ещё раз доказывает необходимость немедленного проведения перевыборов Киевсовета и Киевского городского головы с целью устранения от власти команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО», – резюмировал он.

Как сообщалось, комиссия по вопросам наименований и памятных знаков Киевской городской государственной администрации рассматривала предложения о переименовании около 200 столичных улиц.

Кроме того, постоянная комиссия по вопросам культуры и туризма Киевского городского совета поддержала решения о переименовании 34 улиц по «идеологическим» соображениям, но эти решения так и не были проголосованы Киевсоветом из-за несоответствующего оформления документов или не подписаны Киевским городским головой Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. В частности, намереваются переименовать улицы Красноармейскую, Горького, Артёма, Мельникова, Урицкого, Воровского, Лайоша Гавро, Мате Залки, Петра Запорожца, Щербакова, Чапаева, Юрия Коцюбинского и другие.

В общем, за годы независимости в Киеве было переименовано около 80 улиц, 9 парков и 13 станций метрополитена.