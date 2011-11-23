В РФ успокоили: все угрозы Медведева в программе вооружений уже учтены

Озвученные сегодня Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ меры в ответ на расширение системы противоракетной обороны НАТО в Европе не приведет к гонке вооружений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом постоянный представитель России при НАТО Дмитрий РОГОЗИН сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Так говорить не следует по той простой причине, что никакой гонки вооружений Российская Федерация не допустит. Все те меры, которые были объявлены Президентом РФ, они являются во многом асимметричными, экономичными и все учтены в государственной программе вооружения. Это не потребует каких-то дополнительных усилий, расходов из бюджета», - сказал Д.РОГОЗИН.

По его словам, гражданам РФ не стоит опасаться, что это повлияет на их уровень жизни.

Д.РОГОЗИН также заявил, что страны НАТО не отказались от введения военного планирования, в том числе ядерного, против объектов РФ.

При этом он опроверг наличие у РФ планов по размещению ракет в Беларуси в ответ на ЕвроПРО.

Кроме этого, Д.РОГОЗИН призвал не искать предвыборной подоплеки в заявлении Д.МЕДВЕДЕВА по проблематике противоракетной обороны в Европе. По его словам, это заявление было сделано по просьбе российских переговорщиков.

«Заявление сделано именно тогда, когда оно должно было быть сделано, и сделано по просьбе российских переговорщиков, которые неоднократно информировали как Президента РФ, так и председателя правительства РФ, так и Совет безопасности о состоянии переговоров с США и НАТО по ПРО», - отметил он.

Д.РОГОЗИН сообщил, что на встрече президентов РФ и США в Гонолулу российская сторона получила очередное подтверждение, что Вашингтон не собирается предоставлять юридических гарантий по ПРО.

Он отметил, что «в международных делах такого рода сложнейшие вопросы стратегической безопасности всегда оговариваются не только устно».

Д.РОГОЗИН считает, что Москве и Вашингтону необходима не «перезагрузка отношений», а смена «программного обеспечения».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ огласил комплекс мер военно-технического и дипломатического характера, которыми Россия ответит на развертывание системы ПРО в Европе. В частности, российские военные усилят прикрытие объектов стратегических ядерных сил; стратегические баллистические ракеты будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками; на западе и на юге страны могут быть развернуты современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение ЕвроПРО.

Справка УНИАН. Президент США Барак ОБАМА в августе 2009 года отказался от планов своего предшественника разместить стационарные элементы ПРО в Польше и Чехии, заявив, вместо этого, о намерении создать мобильную систему противоракетной защиты, в частности, от Ирана.

В конце прошлого года 28 государств НАТО на саммите в Лиссабоне утвердили новую концепцию деятельности альянса, которая, среди прочего, предусматривает создание системы европейской ПРО, в которую также планировалось привлечь Россию. Однако РФ выступала против размещения элементов системы ПРО в Европе.

Элементы мобильной системы планируется разместить на кораблях и в государствах Восточной Европы.