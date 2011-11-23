В следующем году столичные музеи останутся совсем без охраны?

На охрану музеев Киева в предварительном проекте бюджета Киева на 2012 год денег не предусмотрено.

Об этом стало известно во время специального заседания комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, посвященного рассмотрению предложений в бюджет г. Киева в 2012 г., сообщил УНИАН председатель комиссии Александр БРИГИНЕЦ.

Он отметил, что для охраны музеев в 2012 году необходимо 8,5 млн. грн., из них 4 млн. грн. - на охрану историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость».

«Вопрос охраны киевских музеев давно перезрел: уже наступило время поставить вопрос ребром – или город находит деньги на надлежащую охрану музеев государственной охранной службой, или официально снимает с себя ответственность за бесценные экспонаты и передает эти музеи в государственную собственность», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат считает, что компромиссом может быть выделение специальной субвенции из государственного бюджета исключительно на охрану музеев, поскольку экспонаты являются государственной собственностью.

«Киевская власть не хочет отдавать музеи, но найти деньги или, по крайней мере, выпросить их у государства чиновники не могут. Власть не имеет права так халатно относиться к культурно-историческому достоянию нации и игнорировать вопрос охраны киевских муниципальных музеев. Но парадокс заключается в том, что ей безразлична судьба музеев и бесценных экспонатов», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат опасается повторения ситуации, когда работники киевских музеев вынуждены были закрывать хранилища реликвий и дежурить по ночам из-за долгов по зарплате государственным охранникам.

Напомним, несколько лет назад со всех 12 столичных музеев, которыми руководит КГГА, сняли государственную охрану из-за задолженности по зарплате, которая тогда составляла 1,812 млн. гривен.