Милиция уговаривает чернобыльцев поесть и разойтись

Правоохранители обращаются к участникам акции протеста-голодовки возле здания Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области с просьбой о ее приостановлении, "поскольку большое скопление граждан является благоприятным фактором для совершения злоумышленниками противоправных действий". Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью МВД Украины, сообщает "Остров".

23 ноября 2011 окружным административным судом Донецкой области объявлено решение о запрещении проведения представителями донецких городских ячеек Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украина» и Всеукраинской общественной организации инвалидов «Чернобыль-Единство» пикетирование в г. Донецке у здания управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области (ул. Университетская, 91).

"Во избежание спекуляций на тему демонтажа палаток сотрудниками милиции, Министерство внутренних дел сообщает, что согласно действующему законодательству исполнение судебных решений возлагается исключительно на подразделения Государственной исполнительной службы. Для этого ее работники привлекают непосредственно к проведению демонтажа местные коммунальные службы, а для обеспечения охраны общественного порядка – сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что в случае наличия в действиях лица, умышленно препятствующего исполнению решения, признаков преступлений, предусмотренных ст. 382 (Неисполнение судебного решения), ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) или другим статьям Уголовного кодекса Украины, государственный исполнитель составляет соответствующий акт о нарушении и в дальнейшем направляет его в правоохранительные органы для привлечения виновного лица к ответственности.

Кроме того, в сети Интернет ранее появились сообщения неизвестных лиц о намерениях организовать террористический акт в случае получения отказа в выполнении их требований о выплате денег. Сейчас данная информация проверяется, создан и работает оперативный штаб, личный состав милиции Донецкой области переведен на усиленный вариант несения службы.

"В связи с этим руководство органов внутренних дел призывает участников акции с пониманием отнестись к факту выполнения работниками милиции своих служебных обязанностей по охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Милиция просит граждан быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных вещей или предметов сообщать в органы внутренних дел по телефону "102".