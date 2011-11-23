В ЕврАзЭС уверяют, что ничего не говорили о поездке Януковича в Москву

В ЕврАзЭС заявляют, что не распространяли информацию об участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в 32-м заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества 19 декабря в Москве.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник ЕврАзЭС.

«Это информация не от нас. Мы не могли ее распространить, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции», - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства подчеркнул, что об участии В.ЯНУКОВИЧА в заседании в ЕврАзЭС ничего не известно и на этом этапе следует уточнять это в Администрации Президента Украины.

При этом он отметил, что ЕврАзЭС всегда рассылает приглашения руководителям стран-наблюдателей принять участие в заседании сообщества и такое приглашение было направлено В.ЯНУКОВИЧУ, как и другим лидерам стран с таким статусом – Армении и Молдовы.

По его словам, на практике руководители стран-наблюдателей принимают решения об участии за несколько дней до мероприятия, в отличие от лидеров стан-участниц ЕврАзЭС. Он подчеркнул, что последним пунктом повестки дня каждого заседания является назначения даты следующего заседания, и эта дата сразу вставляется в их повестку дня.

В тоже время, источник УНИАН в дипломатических кругах подчеркнул, что принято решения об участии В.ЯНУКОВИЧА 20 декабря в неформальном саммите СНГ в Москве.

Напомним, некоторые СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщили, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое состоится 19 декабря в Москве".

В то же время, на 19 декабря в Киеве запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где предварительно намечено парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Справка УНИАН. Евразийское экономическое сообщество, созданное в 2000 году, – международная экономическая организация, цель которой состоит в формировании общих внешних таможенных границ государств-участников, выработке единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка. Членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. С 1 января 2010 года в рамках ЕврАзЭС действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.