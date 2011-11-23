Из Януковича «второго Лукашенко» делают западные эксперты?

Во вторник, 22 ноября, в Брюсселе, в здании Европарламента, состоялся круглый стол "Евросоюз - Украина: опыт борьбы с коррупцией".

Как сообщает сайт "Подробности", в мероприятии приняли участие евродепутаты Татьяна ЖДАНОК (Латвия), Ричард ЧЕРНЕЦКИЙ (Польша), Бела КОВАЧ (Венгрия), Марио БОРГЕЗЕ (Италия), Чонад СЕГЕДИ (Венгрии), Чабо ТОБАЛЬДИ (Венгрия), Марек СИВЕЦ (Польша). Украинскую сторону представляли народные депутаты от Партии регионов Владимир ОЛЕЙНИК, Олег НАДОША, Елена БОНДАРЕНКО, а также бывший глава СБУ Игорь СМЕШКО и советник Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА политолог Дмитрий ВЫДРИН.

По информации сайта, в ходе обсуждения депутат Европарламента Ник ГРИФФИН заявил, что Украине не следует ждать понимания от западных элит в деле бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. "Руководители Евросоюза зачастую воспринимают борьбу с коррупцией как политическое преследование оппонентов, не вникая в суть дела", - отметил он.

В свою очередь польский политолог Матеуш ПИСКОРСКИЙ высказал мнение, что западные эксперты из В.ЯНУКОВИЧА делают "второго ЛУКАШЕНКО". При этом, по его мнению, игнорируется, что Украина - это "демократическая страна со свободой слова, независимой прессой и свободными выборами". Напомним, М.ПИСКОРСКИЙ в свое время позитивно оценил последние президентские выборы в Беларуси, не найдя никаких нарушений в ходе избирательного процесса.

Народный депутат Украины В.ОЛЕЙНИК обратил внимание евродепутатов на то, что у Ю.ТИМОШЕНКО был глубокий конфликт интересов. "Она была премьером и одновременно должником Российской Федерации как бывшая глава корпорации ЕЭСУ, и задолжала она Минобороны РФ 405 миллионов долларов", - заявил он.

Подводя итоги дискуссии, организатор круглого стола, венгерский депутат Б.КОВАЧ заявил, что было бы большой ошибкой руководства Евросоюза отказать Украине в европейской перспективе. Кроме того, он предложил украинским депутатам и экспертам войти в международный депутатский клуб Европарламента.