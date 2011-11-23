Защита Тимошенко уверяет, что у нее не взяли даже анализ крови

Защита бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО имеет основания не доверять медицинскому заключению и заявлениям специалистов Минздрава относительно состояния здоровья и диагноза Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам перед очередной попыткой встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО заявил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО.

Он сказал, что сегодня рано утром около 5 часов Ю.ТИМОШЕНКО разбудили и отвезли в неизвестную стороне защиты больницу для обследования.

Как отметил С.ВЛАСЕНКО, по имеющейся у него неофициальной информации, этим медицинским заведением была областная клиническая больница.

Адвокат отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО была, очевидно, доставлена не в ту больницу, в которую она хотела, она была обследована не тем врачом, которому она доверяет.

По имеющейся информации, с ней были проведены «какие-то медицинские манипуляции, о которых мы пока ничего не знаем, по результатам этих манипуляций около 10 часов ее вернули обратно в следственный изолятор».

«Что делали с ней, мы не знаем, какие результаты – не знаем», - отметил С.ВЛАСЕНКО, напомнив, что он не имел возможности общаться лично со своей подзащитной с прошлой пятницы.

Также адвокат сказал, что, насколько ему известно, во время сегодняшнего «обследования» у Ю.ТИМОШЕНКО не был сделан анализ крови.

«При этом сегодня на два часа, несмотря на такое состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, несмотря на то, что ее сегодня утром отвезли на диагностику, назначены следственные действия. Мне неизвестно, состоятся ли они, не состоятся, но они назначены», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО прошла медицинское обследование в одном из киевских медицинских учреждений.

В пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что сегодня в одном из лечебных заведений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, ей была сделана магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

По результатам обследований в организме экс-премьера не выявлено патологических изменений, которые угрожают ее жизни, сообщили в пенитенциарной службе.