Свидетель: То, за что судят Луценко, практикуется уже 20 лет

Принцип зачисления общего гражданского стажа лиц, работающих в МВД, в милицейский стаж было начато еще 20 лет назад - с первых лет независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на допросе в Печерском суде в качестве свидетеля по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО заявил бывший главный инспектор отдела комплектования центрального аппарата министра, департамента кадрового обеспечения МВД Украины Ярослав УСИК.

«Эта практика началась с независимости Украины и действует сейчас», - отметил он.

По словам свидетеля, в его функциональные обязанности в должности входила подготовка пенсионных документов, пенсионных расчетов, которые составлялись в соответствии с другими документами лица и отдавались для последующего расчета пенсии и проверялись руководителем управления, в котором он работал.

Я.УСИК отметил, что документы о пенсионном обеспечении бывшего водителя экс-министра внутренних дел Украины Леонида ПРИСТУПЛЮКА были составлены на основании его послужного списка в личном деле с соблюдением соответствующих правил. «Нарушения законодательства при составлении пенсионного расчета не было… Незаконную выслугу лет я бы не подписал», - сказал свидетель, заметив, что каких-либо указаний от министра или других лиц относительно Л.ПРИСТУПЛЮКА он не получал.

Сейчас суд продолжает допрос очередного свидетеля по делу.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.