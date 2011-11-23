10 чернобыльцев из Луганска присоединились к голодовке в Донецке

10 луганских ликвидаторов аварии на ЧАЭС со вчерашнего дня присоединились к акции голодовки чернобыльцев в Донецке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из членов инициативной группы луганских чернобыльцев.

По его словам, луганчане вчера выехали в Донецк на двух легковых автомобилях.

В то же время председатель Луганской областной организации «Союз Чернобыль» Иван ВОЛЧАНСКИЙ в сообщил корреспонденту УНИАН, что это частная инициатива.

«Луганчане требования дончан поддерживают, а акцию протеста – голодовку – нет», - сказал он.

По словам И.ВОЛЧАНСКОГО, что у всех чернобыльцев большие проблемы со здоровьем и голодовка им просто противопоказана.

Он также сообщил, что завтра, 24 ноября, состоится заседание совета организации, на котором будут окончательно решены все вопросы по участию в акции протеста чернобыльцев Украины в Киеве 29 ноября.

Справка УНИАН. В Донецке с 15 ноября в палаточном городке возле здания областного Управления Пенсионного фонда Украины голодают чернобыльцы, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Сегодня ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.