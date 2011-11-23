У ворот Януковича немного «постреляли»

Группа активистов общественного движения "Общее дело" осуществила отстрел 7-ми пиротехнических устройств перед воротами резиденции президента Виктора Януковича в Межигорье.

Акция состоялась 22 ноября в 20 часов 11 минут, сообщает пресс-служба организации.

Акция была проведена в честь празднования 7-й годовщины Помаранчевой революции и Дня Свободы.

Таким образом, активисты напомнили Януковичу о событиях семилетней давности и попытались воссоздать ему то самое "праздничное настроение, которое было у него семь лет назад.

Координатор "Общего дела" Александр Данилюк отметил, что дальнейшая антинародная и антигосударственная политика Януковича, может привести к тому, что под воротами "Межгорья" могут в ближайшее время оказаться граждане с более серьезной пиротехникой.

"Потерь среди участников акции и мирного населения нет. Все активисты успешно вернулись в Киев", - сообщает пресс-служба.

Украинская правда