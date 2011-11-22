Могилев надумал воскресить в Крыму водную милицию

Председатель Совета министров Крыма, экс-глава МВД Анатолий МОГИЛЕВ предлагает воссоздать в республике водную милицию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

По мнению крымского премьера, такое подразделение должно функционировать при Главном управлении МВД Украины в Крыму и быть обеспеченным плавсредствами, в том числе за счет денег из республиканского бюджета.

«В милиции есть подразделения, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства на водных объектах. К сожалению, в последние годы было сокращено финансирование этих подразделений, они не имеют плавсредств и обеспечивают только охрану общественного порядка. Учитывая увеличение числа маломерных судов, необходимо воссоздавать водную милицию, обеспечивать ее всем необходимым оборудованием, плавательными средствами, чтобы она могла оперативно реагировать на все нарушения, следить за качеством услуг, предоставляемых туристам, и обеспечивать безопасность пассажиров», - сказал А.МОГИЛЕВ.

По данным Совмина, в Крыму насчитывается 191 база маломерных судов, многие из которых не обслуживали пассажиров в период курортного сезона, поскольку не соответствуют современным требованиям безопасности. При этом органами местного самоуправления, а также инспекцией судоходного надзора, осуществляется недостаточный контроль за безопасностью эксплуатации маломерных судов.