Оппозиции удалось перейти на противоположную сторону Майдана
20:36, 22 ноября 2011Политика
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Перекрыть движение не получается
Части сторонников оппозиции удалось перейти на противоположную от Главпочтамта сторону Крещатика, где устанавливается новогодняя елка.
Как передает УНИАН, вместе с тем участникам акции не удалось перекрыть движение по Крещатику, поскольку выходы с Майдана Незалежности на проезжую часть окружены плотным цепью милиции.
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