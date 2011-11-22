Оппозиции удалось перейти на противоположную сторону Майдана

Части сторонников оппозиции удалось перейти на противоположную от Главпочтамта сторону Крещатика, где устанавливается новогодняя елка.

Как передает УНИАН, вместе с тем участникам акции не удалось перекрыть движение по Крещатику, поскольку выходы с Майдана Незалежности на проезжую часть окружены плотным цепью милиции.