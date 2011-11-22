Оппозиции удалось перейти на противоположную сторону Майдана

20:36, 22 ноября 2011
Политика
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Перекрыть движение не получается

Части сторонников оппозиции удалось перейти на противоположную от Главпочтамта сторону Крещатика, где устанавливается новогодняя елка.

Как передает УНИАН, вместе с тем участникам акции не удалось перекрыть движение по Крещатику, поскольку выходы с Майдана Незалежности на проезжую часть окружены плотным цепью милиции.

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