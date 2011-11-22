Азаров проникнулся судьбой бездомных животных

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству внутренних дел усилить контроль и жестко пресекать случаи издевательства над животными.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Н.АЗАРОВ требует применять все возможные правовые механизмы, как для профилактики, так и для наказания лиц, причастных к жестокому обращению с животными.

Глава правительства также поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства провести инвентаризацию проблемы бездомных животных во всех городах, селах и поселках. Кроме того, соответствующее министерство должно ввести в действие план создания надлежащих условий содержания бездомных животных в специализированных заведениях и обеспечения превентивных мер по бесконтрольному увеличению количества животных.

Специалисты профильных ведомств должны предоставить правительству предложения по дальнейшей гуманизации работы коммунальных и санитарно-ветеринарных служб, к компетенции которых принадлежит решение указанной проблемы.

Премьер-министр также поручил руководителям соответствующих центральных органов исполнительной власти и председателям областных государственных администраций провести консультации с общественностью относительно решения этой проблемы, выучить и использовать международный опыт по решению проблемы бездомных животных, привлечь к работе волонтеров и международные профильные организации.