Тарасюк: Украина откатилась назад - в болото позднего кучмизма

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Украины Борис ТАРАСЮК не исключает, что Украину «пустят» в зону свободной торговли с ЕС только после освобождения экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, такое мнение он высказал сегодня во время празднования Дня Свободы возле Лукьяновского СИЗО в Киеве.

По словам Б.ТАРАСЮКА, за последние два года Украина лишилась практически всех достижений в области развития демократических институтов. «Де-факто, Украина откатилась на несколько лет назад, в болото позднего кучмизма. Во многих вопросах, в частности, в таком кричащем, как политические репрессии, власть вышла на финальные позиции даже по сравнению с домайдановскими временами» - отметил Б.ТАРАСЮК.

Последствия этого, по словам лидера НРУ, могут быть плачевными. «Сигналы, которые подают нам европейцы, красноречиво свидетельствуют об утрате Украиной предыдущих внешнеполитических достижений», - отметил он. По мнению Б.ТАРАСЮКА, в этом отношении реакция наших европейских партнеров прогнозируема: «Украину пустят в зону свободной торговли с ЕС, когда будут освобождены ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО».

Как отметил Б.ТАРАСЮК, развитие ситуации будет зависеть от власти. «Если она в дальнейшем будет наступать на оппозицию, безосновательно будет держать за решеткой ее лидеров, это будет препятствовать и может сорвать парафирование соглашения о зоне свободной торговли с ЕС», - отметил он.

В целом, по убеждению, Б.ТАРАСЮКА, «ситуацией с Ю.ТИМОШЕНКО власть в очередной раз перешла границу дозволенного. Она боится свободных и независимых людей. Для тех, кто хочет жить в настоящем, свободном, современном европейском государстве, каждый день становится испытанием. Панический страх перед ними вынуждает власть заводить новые и новые уголовные дела».