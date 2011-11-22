На базе движения «Вперед!» создали общественную организацию

Сегодня, в День Свободы, в Киеве состоялся учредительный съезд Всеукраинской общественной организации «Гражданское движение «Вперед!».

Делегатами съезда были активисты со всей Украины, которые представляли более 250 общественных объединений и организаций, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинской гражданской акции «Вперед!».

Как отмечается в сообщении, сопредседателями нового объединения на съезде были избраны активисты Всеукраинской акции «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ, Руслан СЕКЕЛА и Сергей ОВЧИННИКОВ. Делегаты съезда также избрали Правление и Исполком, были приняты Устав организации и Резолюция съезда.

Основным направлением деятельности ВОО «Гражданское движение «Вперед!» определено налаживание и развертывание системной работы по восстановлению баланса сил в общественном диалоге народа и власти. Кроме того, новосозданная организация имеет целью установить «тотальный общественный контроль над решениями и действиями органов власти всех уровней и создание реальной народной альтернативной социально-экономической политики», отмечается в Резолюции учредительного съезда.

Как заявил, выступая на съезде, А.ПАНАЭТОВ, «движение «Вперед!» прошло путь от стихийных выступлений местного масштаба до общенациональных акций протеста. За нашими плечами Налоговый Майдан, два общенациональных и множество региональных автоМайданов, массовые митинги протеста 19 мая и 3 ноября – с требованием роспуска Верховной Рады. 1 декабря мы проведем самую масштабную за все годы независимости акцию предпринимателей – общенациональную забастовку «Переучет власти».

Вместе с тем, отметил другой сопредседатель организации Р.СЕКЕЛА, Гражданское движение «Вперед!» в это непростое для страны время заявляет о готовности взять на себя ответственность за судьбу Украины. «Мы научились не только формулировать, но и отстаивать единую позицию по ключевым, жизненно важным для каждого из нас вопросами. Создали действенную организационную структуру. Сегодня власть игнорирует наши требования. Следовательно, мы должны вынудить власть прислушиваться к нам..., или изменить власть», – отметил Р.СЕКЕЛА.

В съезде также приняла участие народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, которая, начиная с Налогового Майдана, активно сотрудничала с активистами «Вперед!». Она напомнила, что 20 лет назад граждане Украины поддержали создание независимого государства, а вместо этого получили зависимость от кланов, коррупции и бюрократии. «Наша задача – освободить страну от коррупции, бюрократии и политических репрессий. Мы все прекрасно понимаем, зачем арестовали Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО. Это сделали только с одной целью – посеять в нас страх и отбить желание бороться и отстаивать свои права. Беззаконие и страх будут править до тех пор, пока хорошие люди будут молчать», – заявили она.

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «наша задача - либо вынудить действующую власть уйти в отставку, либо принудить подчиняться собственному народу. Политические и экономические свободы должны быть в основе нашей государственности. Сегодня мы объявили всей стране и всему миру о том, что в Украине есть гражданское общество! И есть реальная альтернатива действующей власти. Теперь главное - не сломаться, не поддаться и продолжить тот путь, который начался год назад. Наша задача - показать власть предержащим их место».

Она отметила, что сегодня в День Свободы у стен СИЗО, где за решеткой находится один из лидеров Майдана Ю.ТИМОШЕНКО, прошел митинг, участники которого призвали власть прекратить политические репрессии и освободить лидера украинской оппозиции. «Юля должна иметь возможность принимать участие в избирательной кампании», - заявила депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что проведение съезда в День Свободы - символическое: «Именно в этот день 7 лет назад народ Украины четко заявил, что не является бесправным рабом», - подчеркнула она.

Политик напомнила делегатам съезда, какой огромный путь они прошли за прошлый год: «Сначала были стихийные акции, потом - организованные. И вот теперь мы смогли объединиться и стать на путь борьбы. Мы поняли, что сотрудничать с действующей властью - нельзя! Наша задача - либо заставить ее уйти в отставку, либо принудить подчиняться собственному народу. Это непростой путь - мы не пройдем его за день или два. Но я вижу перед собой людей, готовых бороться с несправедливостью и защищать свою страну. Вместе мы сможем завоевать доверие людей и заручиться их поддержкой!».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что совместно с активистами «Вперед!» был наработан ряд законодательных инициатив и они были зарегистрированы в парламенте.

«Сегодня мы продемонстрировали, что в стране есть гражданское общество и реальная альтернатива действующей власти. Теперь самое главное – не остановиться, не поддаться и продолжить тот путь, который мы начали сегодня», – подсуммировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили в пресс-службе, на съезде единогласно было подтверждено избрание Н.КОРОЛЕВСКОЙ на должность главы Народной коллегии движения «Вперед!». Ей также вручили членский билет № 1 Гражданского движения «Вперед!».