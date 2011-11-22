Закон о выборах эксперт называет «страховкой для партийной бюрократии»

Закон о выборах народных депутатов Украины в согласованной властью и оппозицией редакции можно расценивать как своего рода страховку для партийной бюрократии, не имеющей шансов победить на мажоритарных выборах, но претендующих на сохранение контроля за мощными партийными организмами.

Так прокомментировал УНИАН последствия принятия закона о выборах заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, «накануне выборов в оппозиционных партиях разгорится дискуссия относительно методов формирования списков. Опять пойдут разговоры о праймериз, о внутренней конкуренции и необходимости лидеров - для воодушевления своих партийцев - выходить на мажоритарные округа. Однако сейчас партийная бюрократия вполне может быть спокойна. Критичность участия в мажоритарных выборах для политиков формата ТУРЧИНОВА, КОЖЕМЯКИНА, «любих друзів» ЯЦЕНЮКА существенно снизилась».

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что «политики, контролирующие партийный организм, сегодня могут быть спокойны персональными результатами. Однако это не значит, что внутренней борьбы не будет. Это касается как провластных, так и оппозиционных партий. Борьба будет за все: за методы формирования списков, за выбор одномандатных округов, согласование их с политическими партнерами из других партий. И эта борьба будет не безболезненной. И в долгосрочной перспективе выиграют те, кто уйдет от противостояния и докажет свою состоятельность как на одномандатных округах, так и на всеукраинском уровне. Лицо партийной бюрократии однозначно изменится после выборов 2012».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, еще одним негативным последствием избирательной кампании может стать уход с политической арены относительно независимых молодых политиков, не готовых или не способных вести борьбу ресурсами. «Многие молодые и яркие политики, прежде всего оппозиционеры, скорее всего, уйдут с политической арены. Как минимум, лишатся депутатского мандата. И лишь немногие из так называемых перспективных могут себе гарантировать место в парламенте». По словам эксперта, это, прежде всего, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Николай ТОМЕНКО, Андрей ШЕВЧЕНКО, Евгений СУСЛОВ. В то же время, под угрозой ухода из парламента, по мнению эксперта, могут оказаться Олесь ДОНИЙ, Анатолий ГРИЦЕНКО, Владимир АРЬЕВ и другие политики.

Как сообщал УНИАН, ВР 17 ноября 2011 года приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.