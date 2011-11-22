Семь депутатов Тимошенко покинули сессию Черкасского облсовета

15:15, 22 ноября 2011
Политика
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В знак протеста

Сегодня семь депутатов от «БЮТ-Батьківщини” (в составе фракции 21 депутат) покинули сессию Черкасского областного совета в знак протеста против непразднования в области Дня Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, они набросили на свои места в сессионном зале большое полотнище с надписью «Україні-Юлі - волю - волю».

В начале заседания сессии облсовета руководитель фракции «БЮТ-Батьківщина» Анатолий БОНДАРЕНКО обнародовал заявление, в котором власть обвиняется в осуществлении политических репрессий в Украине и притеснении гражданских свобод. По его словам, депутаты протестуют против того, что "маховик репрессивной машины набирает обороты, а Земельный и Трудовой кодексы имеют целью превратить украинцев в рабов".

Как заявил А.БОНДАРЕНКО, сегодня Украина в который раз переживает рецидив тоталитаризма: "Власть все чаще прибегает к силе, разгоняя мирные демонстрации, за решеткой оказываются политики, против которых фабрикуются уголовные дела. Эти события происходят на фоне быстрого углубления экономического и социального кризиса. Украина оказалась в тяжелом экономическом положении, а население – на грани социального взрыва".

В это время около 20 представителей оппозиционных сил устроили пикетирование здания облсовета. Они развернули три палатки, над которыми установили флаги политических партий, которые входят в состав объединенной черкасской оппозиции.

Напротив оппозиционеров, под стенами Черкасского облсовета, установлено шесть палаток Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 25 марта ячейки ряда партий и общественных организаций Черкасской области создали Совет оппозиционных сил. Соглашение подписали областные организации УНП, Народного Руха Украины, Партии пенсионеров, «Собора», ВО «Батьківщина», «За Украину!», «Реформы и порядок», Украинской национальной ассамблеи, партии "Экология и социальная защита", «Просвита», Всеукраинского объединения ветеранов, ОО «Воля», ОО “Украинская народная молодежь”, ОО “Центр медиаинициатив”, Ассоциации органов самоуправления населения, ВОО «Союз владельцев жилья Украины».

 

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