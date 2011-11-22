Оппозиция под Лукьяновским СИЗО: Мы не рабы!

Украинская оппозиция должна объединиться вокруг общенационального лидера Юлии ТИМОШЕНКО и усилить давление на власть, принуждая ее выпустить на свободу всех политзаключенных.

Об этом в ходе митинга возле Лукьяновского СИЗО, заявили народные депутаты от оппозиции (фракция «БЮТ-Батькивщина»), почетные члены ВМОО «Батькивщина Молода» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Борис ШИЯНОВ и Андрей ШЕВЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, выступая перед митингующими, депутат отметила: «Разве могли мы себе представить семь или пять лет назад, что нам придется отмечать День Свободы возле СИЗО? Что люди, олицетворяющие собою свободу и дух Майдана, окажутся за решеткой? Мир перевернулся. И сегодня те, кто 7 лет назад вывели людей на Майдан, чтобы бороться со злом и несправедливостью, находятся в СИЗО. Наша задача – сделать все, что в наших силах, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО были на свободе».

Депутат убеждена, что «зло будет править до тех пор, пока люди будут молчать и бездействовать. Наша задача – найти, собрать и организовать всех сильных людей, которые готовы бороться за независимую и свободную Украину. Мы должны поддержать их и помочь им. Мы должны единым гражданским фронтом продемонстрировать нашей власти: мы есть, мы живы и мы не рабы!».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что власть сегодня запретила проводить массовые мероприятия, очевидно для того, чтобы полностью вытравить эту дату из памяти украинцев. «Но Майдан – это не точка на карте: он там, где несправедливость. Сегодня украинский Майдан здесь – у Лукьяновского СИЗО. Пока Юлия находится в тюрьме, никакие выборы не будут демократическими, потому что в них не участвует единственный общенациональный лидер оппозиции», – подчеркнула политик. Также она выразила уверенность, что следующий День Свободы украинский народ будет отмечать вместе с Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, А.ШЕВЧЕНКО напомнил, что история пестрит примерами того, как власти разных стран фабрикуют обвинения против оппозиционеров. Однако, по его словам, свобода и справедливость, все равно побеждают. «Ю.ТИМОШЕНКО в Украине – это Махатма Ганди в Индии 70 лет назад. Суд над Юлей закончится так же, как суд над Ганди: победой справедливости! Наша страна получит свободу, потому что никакая юридическая казуистика не спрячет ту несправедливость, которая сегодня вершится. Народ не будет терпеть несправедливость», – заявил А.ШЕВЧЕНКО.

Его коллега по фракции Борис ШИЯНОВ заявил: «Все авторитарные режимы обречены на уничтожение. И нынешний украинский режим так же будет уничтожен. Мы все равно будем подниматься, организовываться и в результате – победим».

Как отметили в пресс-службе, в митинге, организованном «Батькившиной молодой», приняли участие представители Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина Молода», Всеукраинского комитета «Наступ» и Украинской социал-демократической партии.