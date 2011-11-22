Королевская: позиция судебной власти не остановит соратников Тимошенко

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обжаловала отказ суда первой инстанции открыть производство по иску против судьи Родиона КИРЕЕВА.

Соответствующую жалобу Н.КОРОЛЕВСКАЯ подала в Киевский апелляционный административный суд, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

В своей апелляции Н.КОРОЛЕВСКАЯ требует отменить постановление Окружного административного суда г. Киева, которое «препятствует дальнейшему производству по делу, и направить дело для рассмотрения по существу». По мнению народного депутата, отказ суда первой инстанции - не более чем отписка, которой судебная власть покрывает противоправные действия в отношении лидера оппозиции. Она не выдерживает никакой юридической критики и демонстрирует либо незнание украинского законодательства, либо полное пренебрежение им в угоду властям.

«До предела абсурда дошли нарушения, связанные с содержанием Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО. Для адвокатов, родственников и однопартийцев Ю.ТИМОШЕНКО недоступна – из-за ухудшения состояния здоровья. Однако для следователей и следственных действий никаких «противопоказаний» нет», - отметила народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ уверена, что такая позиция судебной власти не остановит соратников Ю.ТИМОШЕНКО, и заявляет, что и дальше будет бороться против юридического произвола.

Как сообщал УНИАН, Н.КОРОЛЕВСКАЯ 14 октября 2011 обратилась к судье Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВУ с заявлением о предоставлении разрешения на свидание с лидером украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО, которая находится в Лукьяновском СИЗО. 17 октября ей было официально отказано в свидании. Депутат считает такое решение суда нарушением ряда законодательных актов, в том числе, Конвенции о защите прав человека, Конституции Украины, положений Европейского Суда по правам человека и закона о статусе народного депутата.

8 ноября Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в Окружной Административный суд Киева с требованием признать неправомерными решения судьи Печерского райсуда Р.КИРЕЕВА относительно отказа в посещении Ю.ТИМОШЕНКО.

10 ноября Окружной административный суд города Киева отказал в открытии производства по ее иску к судье Р.КИРЕЕВУ.