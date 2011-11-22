Янукович говорит, в Соглашении об ассоциации несогласованным остается один пункт
Принципиальный для Президента вопрос
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на сегодняшний день в Соглашении об ассоциации с ЕС остается несогласованным лишь пункт о предоставлении Украине перспективы членства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ сегодня в Киеве.
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что для Украины этот вопрос является чрезвычайно важным и принципиальным.
«Украина настаивает на том, чтобы в договоре были отображены перспективы вступления в Европейский Союз. Мы считаем, что второго такого договора уже никогда не будет, поскольку в практике Европейского Союза такого нет, потому для нас данный договор является стратегическим и очень важным, и должен вобрать в себя все эти элементы», - отметил Президент.
Он также подчеркнул, что сегодня украинское общество положительно относится к европейской интеграции, и это также является важным фактором движения Украины в европейскую сторону.
Кроме того, Президент выразил надежду, что во время саммита Украина-ЕС в декабре будет принято решение о предоставлении Украине второй части плана относительно безвизового режима.