Янукович и Грибаускайте беседуют с глазу на глаз

В Киеве проходит встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ в формате «с глазу на глаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, затем под председательством глав государств начнется пятое заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Приоритетным вопросом во время переговоров на высшем уровне должен стать вопрос европейской интеграции Украины.

После заседания запланировано подписание ряда двусторонних документов.