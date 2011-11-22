Янукович и Грибаускайте беседуют с глазу на глаз
11:37, 22 ноября 2011Политика
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Президент Литвы - в Киеве
В Киеве проходит встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ в формате «с глазу на глаз».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, затем под председательством глав государств начнется пятое заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.
Приоритетным вопросом во время переговоров на высшем уровне должен стать вопрос европейской интеграции Украины.
После заседания запланировано подписание ряда двусторонних документов.
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