В Одессе прошел митинг «Украина против Януковича»

Около тысячи активистов оппозиционных политических партий во главе с депутатами одесских обласного и городского советов провели сегодня на площади перед зданием Одесской облгосадминистрации акцию под лозунгом «Украина против ЯНУКОВИЧА».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в митинге принимали участие сторонники партий «Батьківщина», «Фронт Змін», «За Україну!», УДАР, Народного Руха Украины, ПРП, УНП и других.

В руках манифестанты держали плакаты и транспаранты с надписями «Януковичу – нет!», «Янукович уходи с поста - не мучай народ!», «Ты лишаешь нас будущего!», «Вимагаємо знизити єдиний соціальний внесок підприємців до 18%», «Президент – вы враг народа Украины!», «Не даймо владі задушити газету «Чорноморські новини» та інші. Участники акции, разбившие на площади 25 палаток, выступили на митинге против политических репрессий, преследования силовиками и другими ведомствами предпринимателей, против профанации экономических и политических реформ, давления на независимые СМИ и запрета митингов и собраний.

Как подчеркнул депутат облсовета, лидер областной организации партии «Фронт Змін» Владимир НЕМИРОВСКИЙ, на сегодняшний день уже 52 тысячи жителей Одессы и области поставили свои подписи под призывом отправить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в отставку.

«Мы не можем мириться с произволом, творимым властью по отношению к предпринимателям, оппозиционным силам, которые пытаются всячески запугать используя милицию, прокуратуру, различные силовые структуры, - отметил В.НЕМИРОВСКИЙ. - Но мы верим, что уже через год, после выборов, на которые мы пойдем объединенными силами, многое изменится. Нынешние власть имущие, которые ставят целью разобщить гражданские структуры общества, не сумеют превратить нас в своих рабов. Они уже засыпают в страхе и просыпаются в страхе».

Выступая на митинге, народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Леся ОРОБЕЦ отметила, что «накануне президентских выборов ЯНУКОВИЧ обещал изменить нашу жизнь к лучшему. И кое-кому из «регионалов» таки ее улучшил, в частности, среди спонсоров Партии регионов миллиардеров стало в полтора раза больше. Зато каждый второй украинец за последние полтора года оказался за чертой бедности».

«Нам обещали услышать каждого, - подчеркнула Л.ОРОБЕЦ, - а вместо этого – отгораживаются заборами и охраной. У Президента США нету столько охранников, как у ЯНУКОВИЧА. Обещали налоговую реформу, а в действительности загнали треть бизнес-структур «в тень» или просто уничтожили. Налоговые инспекции по существу превратились в своеобразный механизм отбирания бизнеса. Обещали медицинскую и реформу образования – закончилось все закрытием больниц и «оптимизацией школ».

Участники митинга решили продолжать сбор подписей в рамках общественной акции «Украина против Януковича». Собранные подписи граждан, как было заявлено, передадут народным депутатам – представителям оппозиции 1 декабря в Киеве.