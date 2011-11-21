Экс-посол США советует поторопиться с решением об участии в ПРО

Бывший посол США в Украине, директор программы контроля над вооружениями Brookings Institution Стивен ПАЙФЕР призывает Украину поторопиться с принятием решения относительно возможного участия в системе противоракетной обороны НАТО ПРО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ПАЙФЕР заявил во время видеоконференции на тему: «Украина и трансатлантическая система ПРО: взгляд из Вашингтона».

Экс-посол отметил, что в первую очередь Украина сама должна определиться, хочет ли она принимать участие в этом проекте. “Украина не заявила, что она собирается делать”, – сказал С.ПАЙФЕР. Он добавил, что при этом НАТО вряд ли будет подталкивать Украину к принятию какого-то решения.

Эксперт также отметил, что и Россия до сих пор не имеет окончательной позиции относительно этого проекта. По его словам, в такой ситуации для Украины – это прекрасный случай найти свои дивиденды из возможного участия в ПРО.

Вместе с тем С.ПАЙФЕР отметил, что Украине следует поспешить с принятием решения. “Если Украина не поторопится, то ей может не найтись место в этой архитектуре”, – отметил экс-посол.