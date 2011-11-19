Экс-замгенпрокурора США: Тимошенко в деле Лазаренко могла быть кем угодно

В деле экс-премьера Павла Лазаренко Юлия Тимошенко имела статус "лица, принимавшего участие в сговоре", свидетеля и пострадавшей.

Об этом сообщила бывший замгенпрокурора США по округу Северная Калифорния Марта Берш в эфире телеканала "Интер".

"Имя госпожи Тимошенко, насколько я помню, впервые всплыло во время нашего расследования, когда мы получили от швейцарских властей информацию по запросу на экстрадицию Павла Лазаренко в Швейцарию. В то же время, примерно, мы получили информацию, в которой содержалось упоминание имени госпожи Тимошенко от украинских властей, которые в то время проводили свое расследование по делу Лазаренко", - цитирует Украинская правда.

Берш уточнила, что в деле, расследуемом в США, Тимошенко "была упомянута в обвинительном заключении, как лицо принимавшее участие в сговоре, но которому не было выдвинуто обвинение".

"Я считала, что госпожа Тимошенко, возможно, была свидетелем тех правонарушений, в который обвинялся господин Лазаренко. Кроме того, она могла быть и пострадавшей в результате шантажа господина Лазаренко", - добавила экс-чиновник.

"У нас были доказательства, которые мы представили в суде. Это и выписки из банковских счетов, и сведения, которые мы считали достаточными для доказательства махинаций с банковскими переводами, в которых участвовал и господин Лазаренко, и госпожа Тимошенко. Но этих доказательств было недостаточно, и суд их отклонил", - отметила экс-замгенпрокурора.

Отвечая на вопрос, пыталось ли обвинение допросить Тимошенко по делу Лазаренко, Берш сообщила: "Да. Мы пытались".

"Мы направили официальный запрос о правовой помощи в генпрокуратуру. Госпожа Тимошенко вызывалась в прокуратуру для допроса. Мы приехали в Украину. Явилась и госпожа Тимошенко со своим адвокатом, но в то время она отказалась отвечать на наши вопросы", - рассказала экс-чиновник.

"Мы не смогли получить показаний госпожи Тимошенко по вопросам, которые нас интересовали", - добавила Берш.

Экс-замгенпрокурора уточнила, что адвокат Тимошенко "сослался на конституционное положение, которое соответствует 5-й поправке к американской Конституции, а именно право хранить молчание".

Отвечаянавопрос, можнооценитьрешениесудьи,какоправдательный приговордляТимошенко,онаотметила,чтотакбыло бынеправильноутверждать,посколькуТимошенко необвинялась: "Пунктыобвинениябыли отклоненыв отношениигосподина Лазаренко,госпожаТимошенко необвиняласьвамериканскомсуде,поэтому можносчитать,что это постановлениеосвобождалоот обвинениягосподина Лазаренко",-пояснилаэкс-чиновник.

Как известно, 12 октября Служба безопасности Украины возбудила в отношении Тимошенко дело о долгах корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Ее обвиняют в том, что в 1990-х она вместе с тогдашним премьер-министром Павлом Лазаренко перевела на государство долг своей корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ на сумму $405,5 млн.