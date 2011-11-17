Закон о земле отправили на повторное первое чтение

Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение правительственный законопроект о рынке земель.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, перед этим в парламенте было проведено рейтинговое голосование, во время которого правительственный законопроект набрал больше всего голосов, – 240 из 335.

За законопроект о рынке земли депутата из фракции Партии регионов Григория СМИТЮХА проголосовало 6 из 335 народных депутатов, а за законопроект внефракционного Олега ЛЯШКО проголосовал лишь один народный депутат из 334.

После этого было принято решение, чтобы рабочая группа доработала правительственный законопроект для его повторного рассмотрения в первом чтении на заседании ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН после обсуждения данных законопроектов отметил, что в парламенте в очередной раз «выпустили пар», но в то же время «очень мало было профессионального разговора».