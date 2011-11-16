Милиция говорит, что столкновение возле Кабмина спровоцировал Ляшко

В столичной милиции утверждают, что правоохранительные органы не задерживали никого из участников сегодняшней акции протеста против отмены льгот возле Кабинета министров Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

В частности, по их данным, вчера от народного депутата Украины Олега ЛЯШКО в столичную мэрию поступила заявка на проведение встречи с гражданами возле зданий Верховной Рады, Кабмина и Администрации Президента. Как отметили в главке, в мероприятии возле Кабмина приняли участие около 350 человек.

«Во время мероприятия народный депутат призвал людей для решения всех вопросов попробовать зайти в здание правительства. В результате чего митингующие частично заблокировали движение транспорта в направлении Верховной Рады по улице Грушевского, в связи с чем правоохранители были вынуждены оттеснить их на тротуар», - отметили в милиции.

При этом в ГУ МВД подчеркнули, что физической силы к участникам мероприятия никто не применял, никто задержан не был. «На данное время акция проходит спокойно», - отметили в главке милиции.

В то же время там добавили, что во время митинга одному из участников стало плохо – он пожаловался на боли в сердце и ему была вызвана «скорая помощь». «Мужчина, житель Киевской области, 1952 года рождения, пожаловался на боли в сердце, ему вызвали «скорую помощь», медики оказали ему необходимую помощь и он продолжил принимать участие в митинге», - отметили в милиции.

Как сообщалось, сегодня митингующие под зданием правительства пытались прорваться к Кабинету министров.

Около 500 чернобыльцев перекрыли часть дороги на улице Грушевского и пытались прорвать кордон милиционеров, на помощь которым было направлено около 100 "беркутовцев".

"Беркутовцы" оттеснили митингующих и окружили их со всех сторон. По данным Gazeta.ua., в столкновении пострадал чернобылец из Винницкой области. Он после столкновения сел на стул в толпе, а в шапку воткнул бумагу с надписью: "Вынужден буду объявить голодовку".