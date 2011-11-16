Попов: Киев примет на вооружение энергосберегающие технологии

Киев будет улучшать качество услуг по теплоснабжению жилого сектора и объектов социального обеспечения за счет использования энергосберегающих технологий. Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов по результатам встречи с руководством компании Mitsubishi Heavy Industries, которая состоялась в рамках рабочего визита делегации Киева в Японию.

Как сообщает пресс-служба КГГА, стороны обсудили перспективы сотрудничества Киева с японскими партнерами при реализации проектов модернизации водоканала. Александр Попов подчеркнул, что внедрение энергосберегающих технологий на коммунальных предприятиях, в школах, садиках, больницах, других объектах социальной инфраструктуры является одним из приоритетов Стратегии развития Киева до 2025 года.

Также глава КГГА встретился с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества JICA Масакадзу Итиковой. Участники переговоров обсудили опыт сотрудничества Украины и агентства в строительстве нового терминала в аэропорту «Борисполь» и некоторых других проектах. Глава столицы выразил уверенность, что этот опыт будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений украинской и японской сторон в различных сферах экономики, науки и техники.