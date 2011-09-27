Кернес: мне некомфортно без оппозиционных телеканалов

Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС отвергает свою причастность к ситуации с прекращением вещания харьковских телеканалов «Фора», «А/ТВК" и АТН.

Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями движения «Стоп цензуре» и международных организаций, сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета Харькова.

В частности, по данным пресс-службы, Г.КЕРНЕС предоставил ряд документов, доказывающих, что конфликт вокруг харьковского телеэфира носит исключительно хозяйственный характер и не имеет политической окраски.

Также мэр Харькова способствовал общению представителей столичных СМИ, движения «Стоп цензуре» и международных организаций с акционерами пропавших из эфира каналов, а также с провайдерами, говорится в сообщении.

Акционеры телеканалов утверждали на встрече, что первоисточником недоразумений стали вопросы собственности на каналы «Фора» и «А/ТВК», отмечается в сообщении. Сейчас совладельцы каналов решают эти вопросы в суде. Со своей стороны провайдеры сетовали на то, что из-за конфликта собственников возникли юридические и технические недоразумения с ретрансляцией сигналов «Форы» и «А/ТВК», и эти проблемы не желает решать именно менеджмент упомянутых телеканалов, отметили в пресс-службе горсовета.

«Мне реально неизвестны точки, откуда ведется вещание. Если знает кто в зале, может подсказать мне, откуда происходит вещание «Форы», «Право А/ТВК» и откуда производится вещание АТН. Где эти точки? - заявил директор «Украинских цифровых коммуникаций» Максим ЦЗЯН. - Я думаю, когда у двух руководителей появятся нормальные руководители или нынешние руководители каким образом подбодрятся, что-нибудь сделают, или жизнь их заставить сделать, все у нас наладится».

Со своей стороны Г.КЕРНЕС заявил, что никогда не давал приказ на отключение телеканалов из эфира.

«У меня просто нет такой возможности. Посмотрите на структуру власти в городе - разве мне подчиняются санитарные врачи, которые не выдают санитарный паспорт на передатчик АТН? Нет. У них руководство в Киеве. Разве мне подчиняются провайдеры? Нет. Я очень надеюсь на то, что оппозиционные каналы вскоре возобновят свое вещание. Поверьте, мне без них неудобно, некомфортно. Я никогда не боялся критики. Но то, что предлагает АТН - это журналистика сплетен. Надеюсь, что столичные журналисты разберутся в ситуации», - заявил Г.КЕРНЕС.

Вместе с тем руководитель Харькова выразил готовность предоставить столичным журналистам все документы, касающиеся этого дела и которые бы могли способствовать поиску истины в том, почему исчезли из эфира эти харьковские каналы. «Впрочем, заинтересованности в этих документах представители движения «Стоп цензуре» и международных организаций не выявили», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября харьковский телеканал АТН обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. В письме коллектив канала заявил, что власти Харькова уничтожают независимые СМИ.

21 сентября представители трех харьковских телеканалов АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора" заявили, что местные власти Харькова проводят зачистку информационного пространства путем отключения от эфира независимых телеканалов.

По словам руководителя телеканалов АТН Олега ЮХТЫ, официальные причины отключения этих каналов от эфира разные - от проблем с санэпидемстанцией до решения провайдера разорвать соглашение о предоставлении услуг. Он выразил мнение, что реально за всеми этими событиями стоят высшие должностные лица местных органов власти. По информации О.ЮХТЫ, от сотрудничества с каналами также отказались четыре оператора местных телекоммуникационных сетей, с которыми эти СМИ готовы были заключить соответствующие соглашения.