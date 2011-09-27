Белорусский правозащитник намерен поддержать Тимошенко

Белорусский правозащитник украинского происхождения Григорий ГРИК обратился в Барановичский городской исполнительный комитет (Брестская область) с заявкой о проведении акции солидарности с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции "Свобода".

Г.ГРИК планирует проводить акцию под лозунгом из стихотворения Тараса Шевченко "Кавказ": "Встане правда, встане воля!".

Правозащитник в июле побывал в Украине и присутствовал на судебном процессе над Ю.ТИМОШЕНКО.

"Со всей Украины в палаточный городок приезжают люди, чтобы поддержать Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку она невиновна. Это политическое дело. Ю.ТИМОШЕНКО - один из руководителей украинской оппозиции. Именно к этому я хочу привлечь внимание белорусов, жителей Барановичей, которые не знают о том, что происходит в Украине. Хочу морально поддержать Юлию ТИМОШЕНКО в борьбе за правду, свободу и справедливость", - цитирует радио слова Г.ГРИКА.

Сьогодні Печерский райсуд Киева после двухнедельного перерыва возобновит заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.