Платини передали футболку «Спасибо жителям Донбасса»
Следующая встреча сегодня
Активисты акции «Спасибо жителям Донбасса» оставили для президента УЕФА Мишеля Платини футболку на ресепшене отеля «Интерконтиненталь».
Как передает корреспондент «Комментариев», на футболке изображен боец УБОПа на фоне логотипа UBOP-2012, стилизованного под шрифт Евро-2012.
Активисты сперва собрались у гостиницы Хайят, где должен был остановиться президент УЕФА, но позже стало известно, что Платини срочно переселили в "Интерконтиненталь".
Следующую встречу активисты назначили на вторник, 14.00. Вместе с футболкой Платини передали письмо, и активисты намерены удостовериться в том, что оно было передано президенту УЕФА. В письме активисты просят Платини обратить внимание, что в Украине царят репрессии под прикрытием бренда «Евро-2012».
Присутствующий на акции Александр Данилюк подтвердил, что компания «ProstoPrint» действительно печатала футболки с логотипами Евро. При этом Данилюк подчеркнул, что у компании есть подтверждающие документы о том, что футболки эти были заказаны представителями украинских спецслужб и все это было сделано для организации провокаций.