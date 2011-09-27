Переговоры Тигипко с афганцами и чернобыльцами кончились провалом

Представители общественных организаций, которые организовали акции протеста против отмены льгот для некоторых категорий граждан, вышли из переговоров с вице-премьер-министром, министром социальной политики Сергеем ТИГИПКО.

Как сообщил Радио "Свобода” руководитель общественной организации "Никто, кроме нас" Борис НОВОЖИЛОВ, представители общественных организаций, которые на прошлой неделе предприняли попытку штурма здания парламента, не смогли поладить с С.ТИГИПКО.

"Мы сказали Сергею Леонидовичу, что выходим из переговоров. Он воспринял это нормально. Потому что сегодня законопроект находится уже в собственности парламента. А наше требование, чтобы он был не просто отложен, а именно отменен", - сообщил Б.НОВОЖИЛОВ.

Он не исключил возобновления акций протеста против отмены льгот.

Также Б.НОВОЖИЛОВ считает, что власть может прибегнуть к репрессивным мерам против участников акции.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений".

Некоторые митингующие пытались прорваться в помещение парламента. В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента лишь после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

В тот же день, 20 сентября, была создана рабочая группа представителей исполнительной власти, законодательной и общественных организаций во главе с вице-премьер-министром Украины С.ТИГИПКО, которая должна была заниматься доработкой законопроекта «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» и реформой льгот для пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и ветеранов. Вице-премьер-министр встретился с воинами-интернационалистами и чернобыльцами, которые протестовали возле Верховной Рады. Он заверил, что все решения правительства и парламента относительно проекта закона N9127, который изменяет условия предоставления льгот, будут приниматься только после консультаций с их представителями.