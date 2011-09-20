Тигипко готов обсуждать скандальный закон до полного удовлетворения

Сегодня, 20 сентября, создано рабочую группу во главе с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО, которая займется доработкой законопроекта «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений» и реформой льгот для пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы и ветеранов.

Об этом УНИАН сообщили в партии «Сильная Украина», которую возглавляет С.ТИГИПКО.

Сегодня же состоялось первое заседание этой рабочей группы в Кабинете министров.

«Диалог необходим. Именно поэтому была создана рабочая группа, в которую входят эксперты из разных областей и представители общественных организаций. Целью работы этой группы является обеспечение диалога с представителями организаций чернобыльцев и ветеранов», – заявил С.ТИГИПКО во время заседания.

По его словам, завтра работа группы продолжится в Министерстве труда и социальной политики, куда С.ТИГИПКО пригласил представителей организаций, проводивших сегодня митинг под Верховной Радой. Встреча начнется в 9.00.

«Обсуждение только начинается. Я уверен, что в процессе открытого и конструктивного диалога мы найдем решение. Согласования будут продолжаться, пока стороны не придут к компромиссу», – сказал он.

Кроме того, вице-премьер-министр встретился с протестующими у Верховной Рады воинами-интернационалистами и «чернобыльцами». Он заверил, что все решения правительства и парламента по проекту закона 9127, меняющему условия предоставления льгот, будут приниматься только после консультаций с их представителями.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, представители афганских организаций, пикетировавшие Верховную Раду, пытались штурмовать здание парламента.

В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и впритык подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента лишь после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закона, отменяющего льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.